В Тернопольской обл. пассажироперевозки снизились

В Тернопольской области в январе-сентябре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы пассажироперевозок сократились на 4,5%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в целом за 9 месяцев т.г. в области перевезено 75,8 млн. пассажиров.

Железнодорожным транспортом области за январь-сентябрь перевезено 4 млн. пассажиров, что на 7,9% больше, чем за январь-сентябрь 2008 года. Услугами автомобильного транспорта воспользовались 58,2 млн. пассажиров, что на 7,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, объемы перевозок пассажиров автотранспортом физических лиц уменьшились на 2,7% и составили 41,5 млн.

Объем перевозок пассажиров троллейбусами вырос на 4,4% - до 13,6 млн. человек. Количество платных пассажиров в троллейбусах составило 6,1 млн. (на 5,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Пассажирооборот за январь-сентябрь 2009 года в области уменьшился на 2,2% и составил 1,535 млрд. пас./км. На железной дороге пассажирооборот уменьшился на 4,2% - до 717,1 млн. пас./км, на автотранспорте уменьшился на 0,6% - до 786,8 млн. пас./км, в троллейбусах увеличился на 4,4% - до 31,2 млн. пас./км.