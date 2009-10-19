Украина и Молдова определили квоту на перевозки

Украина и Молдова определили предварительную квоту разрешений на выполнение грузовых и пассажирских перевозок между государствами на 2010 год.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, предварительная договоренность относительно количества разрешений была достигнута во время заседания Смешанной украинско-молдавской комиссии по автомобильному грузовому и пассажирскому транспорту в Киеве.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, в сфере грузовых перевозок украинские перевозчики получат 20 тысяч универсальных разрешений, молдавские – 17 тысяч и еще 3 тысячи разрешений на перевозку скоропортящейся продукции. Кроме того, украинским перевозчикам будет предоставлено 8 тысяч универсальных разрешений без уплаты дорожного сбора категории S, 2700 универсальных с уплатой дорожного сбора категории S и 5000 разрешений на перевозки в/из третьих стран.

В свою очередь, молдавские перевозчики получат 8 тысяч универсальных разрешений без уплаты дорожного сбора категории S, 5 тысяч универсальных с уплатой дорожного сбора категории S, 2700 разрешений на перевозки в/из третьих стран категории S.

В случае необходимости количество разрешений может быть пересмотрено, отмечают в министерстве.

Для выполнения пассажирских перевозок Украина и Молдова также определили предварительную квоту на следующий год. Украинским и молдавским перевозчикам будет предоставлено по 1700 универсальных разрешений на выполнение нерегулярных перевозок пассажиров.

Стороны также подтвердили договоренность о выдаче разрешений на выполнение регулярных перевозок пассажиров на один год, а также со сроком действия, указанным в обращении компетентного органа (не более пяти лет при продлении срока или выдаче разрешения на уже существующий маршрут). В то же время продолжается действие моратория на открытие регулярных маршрутов на перевозку пассажиров из Молдовы в Киев и Одессу и в обратном направлении.

Согласно сообщению, заместитель председателя Госавтотрансадминистрации Петр ГЛАВАЦКИЙ, который представлял во время заседания Минтранссвязи, обратил внимание представителей молдавской делегации на рост случаев каботажных перевозок молдавскими перевозчиками по территории Украины при выполнении международных перевозок. «Поэтому Минтранс работает над внесением изменений в законодательную базу: кроме увеличения штрафа, при фиксации больше двух случаев выполнения молдавскими перевозчиками каботажных перевозок грузов или пассажиров, компетентный орган Украины будет иметь право запретить въезд данного перевозчика на территорию нашего государства. Лишь такие действия позволят защитить экономические интересы украинских перевозчиков», - сказал П. ГЛАВАЦКИЙ.