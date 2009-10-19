«ИНГО Украина» выплатила возмещение за Lexus

Днепропетровский филиал АСК «ИНГО Украина» выплатил 190 тыс. грн. возмещения владельцу автомобиля Lexus LS 460. Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, автомобиль пострадал в результате столкновения с трамваем. Выплата осуществлена в счет восстановительного ремонта ТС на счет СТО.

Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» (ранее АСК «Остра-Киев»), входящая в состав международной страховой группы «ИНГО», начала деятельность в 1994 году. Помимо центрального офиса в Киеве, компания имеет 26 филиалов во всех областных центрах Украины и более 100 офисов обслуживания клиентов. Уставный фонд компании составляет 130,9 млн. грн.

По итогам первого полугодия 2009 года компания собрала страховых платежей на сумму 233,5 млн. грн., сумма страховых выплат составила 139,9 млн. грн. Объем технических резервов компании на конец июня 2009 года достиг 233,6 млн. грн.

99,9985% акций СК «ИНГО Украина» принадлежат ООО «ИнВест-Полис».