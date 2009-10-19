Первому замгендиректора Укрзализныци и начальнику ПЖД объявлен выговор

Кабинет министров Украины привлек к дисциплинарной ответственности и объявил выговор первому заместителю генерального директора «Укрзализныци» Николаю ЛУХАНИНУ.

Соответствующее распоряжение от 14 октября 2009 г. № 1213-р размещено на сайте Кабмина.

«За неподобающее выполнение должностных обязанностей объявить выговор первому заместителю генерального директора «Укрзализныци» Николаю ЛУХАНИНУ», - сказано в документе.

Кроме того, распоряжением от 14 октября в 2009 г. № 1214-р правительство также привлекло к дисциплинарной ответственности и объявило выговор начальнику Приднепровской железной дороги Петру ЛОЗЕ.