МАУ увеличила перевозку пассажиров

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в сентябре 2009 года увеличила перевозку пассажиров на 11% по сравнению с сентябрем 2008 года – до 190 тысяч человек.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь компании Евгения САЦКАЯ.

По ее данным, количество рейсов выросло на 7% – до 1788, загрузка рейсов в сентябре составила 78% против 80% в сентябре 2008 года. Перевозка почты и грузов в сентябре увеличилась на 16% – до 500 тонн.

В то же время в целом за 9 месяцев т.г. компания перевезла на 7% меньше пассажиров, чем за аналогичный период 2008 года, – 1 млн. 224 тыс. человек. «В связи с отставанием по перевозкам в первом квартале 2009 года не удалось наверстать отставание с начала года», – отметила Е.САЦКАЯ.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – лидер рынка международных авиаперевозок Украины. Основанная в 1992 году, МАУ стала одним из первых украинских авиаперевозчиков с привлечением иностранного капитала.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания выполняет собственные регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Франкфурт, Вену, Цюрих, Рим, Милан, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Дубаи, Кувейт, Абу-Даби, Тбилиси, Монастир, Ниццу, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Харьков, Луганск, Ужгород, Днепропетровск, Одессу и Симферополь.