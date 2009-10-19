Охрана ОЖД раскрыла кражи на более чем 40 тыс. грн.

На Одесской железной дороге за 9 месяцев 2009 года работники ведомственной военизированной охраны раскрыли 57 случаев хищения грузов и материальных ценностей на общую сумму свыше 40 тыс. грн, из них 5 краж грузов (1 тыс. 709 грн.) и 52 хищения материальных ценностей железной дороги (свыше 39 тыс. грн.).

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ОЖД.

В результате задержаны 85 человек, возбуждено 29 уголовных и административных дел.

По данным ОЖД, личный состав военизированной охраны принимает участие в рейдах, которые проводятся работниками линейных отделов транспортной милиции с целью выявления пунктов приема металлолома, где возможно нахождение деталей инфраструктуры железной дороги. Так, за 9 месяцев этого года было проведено 183 таких рейда, закрыто 6 пунктов приема металлолома.