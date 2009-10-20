АвтоВАЗ не исключает банкротства

Первая пресс-конференция нового топ-менеджмента "АвтоВАЗа" в понедельник получилась неоднозначной: руководство автогиганта впервые публично заявило о возможности банкротства, но тут же выразило надежду, что прибегать к этой крайней мере защиты от кредиторов не придется, сообщает РИА Новости..

Руководители предприятия озвучили новую оценку долга "АвтоВАЗа", который к концу года достигнет огромной цифры в 75 миллиардов рублей, но сделали и ряд оптимистичных заявлений, рассказав о мерах, которые, по их мнению, должны помочь "АвтоВАЗу" вновь завоевать сердца потребителей.

Банкротство как крайняя мера

Руководители "АвтоВАЗа" выразили готовность к поиску оптимальных путей выхода из кризисной ситуации, в которой находится завод.

Впервые представители предприятия не исключили - пусть в виде допущения - крайней меры в виде банкротства.

Речь идет о неких юридических процедурах, с помощью которых завод получит определенный временной лаг для решения вопроса о реструктуризации долга, рассказал исполнительный вице-президент по финансам и корпоративному управлению компании Олег Лобанов.

На подобную защиту от кредиторов "АвтоВАЗ" пойдет лишь в крайнем случае - если прочие предложения не встретят поддержки заинтересованных сторон, подчеркнул Лобанов. При этом производственный процесс будет сохранен.

Впрочем, президент "АвтоВАЗа" Игорь Комаров выразил уверенность, что прибегать к мерам защиты от кредиторов заводу не придется.

Ранее премьер-министр РФ Владимир Путин четко обозначил позицию государства - ликвидации предприятия не будет, вместо этого его модернизируют.

Варианты с долгами

Долги перед банками - одна из причин проблем "АвтоВАЗа". По словам Лобанова, чистый долг предприятия по итогам 2009 года составит 75,2 миллиарда рублей. По состоянию на 1 октября основной долг с учетом 25-миллиардного займа госкорпорации "Ростехнологии" составляет 62 миллиарда рублей.

Ранее официально сообщалось примерно о 40-миллиардном долге, однако в опубликованных на сайте Минпромторга РФ тезисах замглавы министерства Андрея Дементьева названа сходная с озвученной в понедельник сумма - более 76 миллиардов рублей.

Платить по счетам компания не отказывается. Сейчас рассматривается несколько вариантов реструктуризации долга "АвтоВАЗа". Наиболее предпочтительный для предприятия - выпуск конвертируемых облигаций на сумму 50 миллиардов рублей, сообщил Лобанов. Ранее в качестве предполагаемого объема выпуска назывались 40 миллиардов рублей.

Конвертируемые облигации удобны тем, что пропорции участия акционеров в капитале компании не изменятся, пояснил он. В настоящее время по 25% плюс одна акция "АвтоВАЗа" владеют альянс Renault-Nissan, а также "Ростехнологии" и "Тройка Диалог".

Выпуск этих бумаг позволит в максимально короткий срок рефинансировать задолженность, прекратить выплату процентов и решить проблемы с ликвидностью, которые в ближайшие годы более чем вероятны, сказал Лобанов.

Сейчас обслуживать основной долг попросту нечем, признал он. По прогнозу самого предприятия, его выручка по итогам 2009 года по российским стандартам бухучета (РСБУ) сократится почти вдвое, без учета результата по "дочкам", и составит 88,7 миллиарда рублей.

Один из обсуждаемых вариантов - капитализация долга через выпуск облигаций, которые выкупил бы Внешэкономбанк, другой - конвертация долга перед крупнейшими кредиторами - Сбербанком и ВТБ - в акции "АвтоВАЗа".

Но банки, судя по всему, относятся к этому без энтузиазма. В частности, глава Сбербанка Герман Греф заявил на минувшей неделе, что банк не рассматривает вариант вхождения в капитал предприятия.

Впрочем, представитель "АвтоВАЗа" заверил: если вариант с облигациями не устроит участников процесса, завод готов обсудить с ними альтернативные способы урегулирования долга. В частности, возможны прямые переговоры с кредиторами, правительством и акционерами. "АвтоВАЗ" уверен в их успехе, сказал Комаров.

Секрет успеха?

Несмотря на неясность с долгами, завод не унывает - оказывается, он знает секрет успеха и верит в него. Речь идет о концентрации на выпуске автомобилей на одной или двух платформах, сообщил в понедельник журналистам вице-президент по стратегии "АвтоВАЗа" Григорий Хворостянов.

На минувшей неделе он рассказывал об этом подробнее - по его словам, уже с 2012 года в Тольятти планируется начать производство пяти новых автомобилей на платформе В0 (стала основой бюджетного автомобиля B-класса Renault Logan), из них два автомобиля под брендом Lada, один - Nissan, два - Renault.

До этого момента временно избыточный трудоспособный персонал планируется переобучать и занимать на других участках.

Использование технологий альянса Renault-Nissan, создание собственной компонентной базы и, в конечном счете, доведение российского автопрома до мировых стандартов - вот слагаемые успеха предприятия, рассказал в понедельник Хворостянов.

К недостаткам "АвтоВАЗа" он отнес, в частности, непродуманную сбытовую стратегию (хотя сама инфраструктура сбыта весьма масштабна), неэффективную корпоративную структуру и плачевное финансовое состояние.

И снова займы

Менеджмент "АвтоВАЗа" обнародовал наиболее важные стратегические цели: кроме предотвращения банкротства, предполагается обеспечить доходность на вложенный капитал, сохранить долю рынка в РФ, обновить модельный ряд, кардинально повысить качество. В этом случае продукция завода будет востребована потребителями, считает Хворостянов.

Если все пройдет успешно, привлекательность "АвтоВАЗа" как заемщика вернется на уровень середины 2007 года, посулил Лобанов. А займы заводу понадобятся: для реализации инвестпрограммы он намерен брать кредиты на рыночных условиях. По словам Лобанова, на период с 2010 по 2014 годы "АвтоВАЗу" необходимо 42 миллиарда рублей инвестиций.

Ранее Хворостянов сообщал, что инвестиции в производство машин на платформе В0 составят 240 миллионов евро - эти средства рассчитаны на ближайшие два года. Из этой суммы "АвтоВАЗу" придется выложить четверть, и на это он будет брать займы, сказал Хворостянов.