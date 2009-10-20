Железнодорожный транспорт готов к переходу на зимнее время

Железнодорожный транспорт Украины готов к переходу на зимнее время 25 октября.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», 25 октября 2009 года в 04.00 на всей территории Украины часовая стрелка будет переведена на один час назад. При этом пассажирские и пригородные поезда, которые в это время будут находиться в дороге, будут двигаться с сохранением всех остановок.

Начиная с 04.00 25 октября, пассажирские, пригородные и грузовые поезда будут отправляться по действующему графику движения в соответствии с зимним временем. В поездах и на вокзалах будет обеспечено своевременное информирование пассажиров о возможных изменениях расписания движения поездов на период перевода часовой стрелки.

«Укрзализныця» призывает пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменения времени.