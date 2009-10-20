Донецкая железная дорога (ДЖД) заявляет о сложностях с поставками угля и задолженности со стороны ГП «Уголь Украины» за перевозку угля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, на сегодняшний день сумма дебиторской задолженности угледобывающих предприятий перед Донецкой железной дорогой превышает 420 млн. грн.

В пресс-службе подчеркнули, что Донецкая железная дорога полностью обеспечивает бесперебойную перевозку угля для экономических потребностей Украины.

Отметим, в нынешней финансовой ситуации железная дорога по поручению Кабинета Министров Украины №21802/2/1-09 от 24 апреля 2009 перевозила грузы угледобывающих предприятий в долг.

В то же время в сообщении отмечается, что для решения финансового вопроса Донецкая железная дорога заключила мировые соглашения и разработала графики с угледобывающими предприятиями на снабжение 54,9 тыс. тонн энергетического и сортового угля для погашения задолженности. В адрес железных дорог Украины в соответствии с этим мировым соглашением запланировано поставить 26,5 тыс. тонн сортового антрацита, а отгружено только 7,9 тыс. тонн, или 30%.

В ДЖД отмечают, что отгружаемый уголь не удовлетворяет потребности железных дорог Украины на отопительный сезон 2009/2010 гг. Дефицит составляет 108,2 тыс. тонн, и его ГП «Уголь Украины» может ликвидировать путем снабжения в счет задолженности за перевозку перед ГП «Донецкая железная дорога». Однако на сегодняшний день практического решения нет: угольные предприятия не подтверждают своих планов отгрузки угля, обосновывая это отсутствием угля соответствующего качества и сортности. В частности, по данным ДЖД, ГП «Уголь Украины» предлагает снабжение угля такой марки, которая не может быть применена в технологическом процессе котельного хозяйства железных дорог.

Как считают на железной дороге, в сложившейся ситуации пассивную позицию занимает Министерство угольной промышленности Украины. По данным ДЖД, учитывая начало отопительного сезона, это может привести к остановке котельных, которые работают на угле. Например, только Дебальцевская дирекция железнодорожных перевозок имеет 71 угольную котельную из 72 существующих. В такой ситуации железная дорога вынуждена отапливать старыми шпалами, а их запасов хватит только на две недели.

Как отмечается в сообщении, если вопрос снабжения угля не будет решен, это может привести к остановке целого ряда структурных предприятий ГП «Донецкая железная дорога».