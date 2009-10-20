«Укрзализныця» получила 93 млн. грн. компенсации за льготников

За январь-сентябрь текущего года железными дорогами Украины перевезены пассажиры льготных категорий на сумму свыше 381 млн. грн., а компенсация за эти перевозки составила лишь 93 млн. грн., то есть 24,4% от необходимой суммы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, льготных перевозок, заказчиком которых являются областные государственные администрации, выполнено на сумму 242,2 млн. грн., получена компенсация за них в размере только 67 млн. грн. (27,7%).

Согласно сообщению, также сложной остается ситуация с финансированием перевозки студентов высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учеников профессионально-технических учебных заведений. Железными дорогами перевезено студентов на сумму почти 111,6 млн. грн., а получено компенсации 25,5 млн. грн. (23%). При этом наихудшая ситуация сложилась с перевозкой детей в возрасте от 6 до 14 лет, поскольку железные дороги вообще не получили компенсации от Министерства семьи и молодежи за их перевозку, при этом детей перевезено на сумму 26,6 млн. грн.

Справка УНИАН. В соответствии с действующим законодательством Украины, железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 24 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации следствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим.

Согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте», убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято соответствующее решение. Однако на сегодняшний день ситуация с их финансированием остается критической, при этом законодательные акты не дают права железным дорогам приостановить перевозку пассажиров на льготных условиях.