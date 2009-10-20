Windrose и «Узбекские авиалинии» заключили Interline-соглашение

Авиакомпании Windrose («Роза ветров») и «Узбекские авиалинии» заключили Interline-соглашение, которое вступило в силу в начале октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Роза Ветров».

Согласно сообщению, благодаря соглашению авиаперевозчики получают возможность оформлять билеты на рейсы партнера.

Interline-соглашение позволяет пассажирам компании Windrose продолжить свою поездку из Киева через Ташкент в города, которые входят в маршрутную сеть узбекского авиаперевозчика.

Как сообщал УНИАН, до 30 октября т.г. рейс Киев–Ташкент выполняется по четвергам. Время вылета из Киева – 01:20, прибытие в Ташкент – 07:30. Обратно рейс отправляется в 14:20, прибытие – в 16:00.

Справка УНИАН. Авиакомпания Windrose основана в 2003 году. Компания предоставляет полный спектр услуг в области авиационных перевозок. Парк авиакомпании состоит из двух Embraer-195 и двух MD-82.