Зима и кризис "заморозят" авиаперевозки?

С конца октября по конец марта года следующего авиакомпании переходят на зимнее расписание. Это означает - изменение частоты полетов на некоторых направлениях, отмену некоторых рейсов, ввод новых предложений.

УНИАН выяснил, какие новые направления предложат нам отечественные авиаперевозчики, а в какую «тьму-таракань» зимой самолеты летать не будут.

Самым главным в рамках оптимизации зимнего расписания в кризисных условиях для авиакомпаний стало заключение ряда код-шеринговых соглашений и сокращение наименее прибыльных сезонных перевозок.

Код-шеринг (code-share, букв. "обмен кодом") - это соглашение о совместной эксплуатации авиалинии двумя авиакомпаниями, одна из которых является стороной-оператором, а другая стороной-партнером.

На информационных табло в аэропортах часто можно видеть, что несколько рейсов разных авиакомпаний одновременно вылетают в один и тот же город. Это не значит, что сразу несколько самолетов летят по одному маршруту. Просто компании заключили между собой код-шеринговое соглашение, то есть, фактически рейс выполняется одной компанией на своем самолете, а другая может продавать места в этом самолете по своим тарифам и под своим кодом и номером рейса – как если бы она сама выполняла перелет. В этом году в условиях кризиса многие компании пошли по этому пути. В частности, «АэроСвит» объявил о заключении нескольких таких соглашений, «Роза Ветров», МАУ, другие авиакомпании.

Выгода авиакомпаний очевидна. Прежде всего, это большая экономия - сокращается количество собственных рейсов, но при этом формально сохраняется частота полетов.

К примеру, компания «АэроСвит» объявила, что в рамках оптимизации зимнего расписания расширит географию полетов путем активизации сотрудничества с код-шеринговыми партнерами и сократит наименее прибыльные сезонные перевозки. Как отмечают в компании, это позволит увеличить доходы и смягчить влияние зимнего сезона низкой загрузки рейсов. В частности, компания находится на завершающей стадии переговоров с авиакомпаниями Air Baltic, «Аэрофлот» и Air China о код-шеринговых соглашениях. Ожидается, что это партнерство позволит расширить географию полетов на маршруты компаний-партнеров по ряду направлений в Европе, России и Китае. Напомним, в сентябре «АэроСвит» подписал код-шеринговое соглашение с Air Bulgaria, которое, как планируется, увеличит пассажиропотоки между странами на 30%.

Кром6е того, «АэроСвита» в зимний период увеличил частотность рейсов на направлениях Бангкок (Таиланд), Дубай (ОАЭ) и Варшава (Польша). В то же время, на направлении Тбилиси (Грузия) «АэроСвит» снизил частотность полетов. На направлении Стокгольм (Швеция) АэроСвит выступит маркетинговым перевозчиком, в то время как оперирующим перевозчиком выступит авиакомпания Air Baltic. При этом на время зимнего расписания авиакомпания «АэроСвит» прекращает перелеты в Алматы (Казахстан), Гамбург (Германия), Дели (Индия), Каир (Египет) и Торонто (Канада).

Заместитель директора по маркетингу и продажам авиакомпании WINDROSE (Роза ветров) Константин Гудз отмечает, что компания также развивает маршрутную сеть, заключая код-шеринговые соглашения с партнерами. При этом компания не будет сокращать количество рейсов на зиму. "В зимнее расписание WINDROSE не планирует сокращать частоты ни на одном из маршрутов, более того рассматривает возможность открытия новых рейсов в зимний период. Мы выбрали для себя стратегию развития независимо от кризисов и внешних факторов. Так, с 9 октября успешно открыт рейс Киев-Калининград", - отмечает К.Гудз.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» также рассчитывает на код-шеринговые соглашения. В частности, первый прямой рейс из Украины в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (Киев – Абу-Даби), открытый этой осенью, компания выполняет в партнерстве с компанией Etihad Airways. По словам пресс-секретаря МАУ Евгении Сацкой, благодаря данному код-шеринговому соглашению, пассажиры получат возможность добраться транзитом через Абу-Даби еще до 32 пунктов.

При этом МАУ, этим летом вышедшая на самые большие объемы перевозок среди отечественных перевозчиков, сокращать рейсы не намерена. Как отмечает Е.Сацкая, единственное направление, на котором сократится частотность выполнения полетов, - Киев-Амстердам. МАУ прекратит выполнять вечерние перелеты, таким образом, вместо двух раз в день полеты на данном направлении будут выполнять один раз в день. «Ни одно направление не сократилось, ни один рейс, ни один самолет, сейчас мы выполняем рейсы на 19 самолетах», - отмечает она.

По ее словам, 24 декабря т.г. МАУ планирует открыть новый прямой рейс Одесса-Дубаи, который будет выполняться дважды в неделю. Таким образом, количество полетов МАУ между Украиной и ОАЭ, учитывая перелеты из Киева и Одессы, достигнет 8 раз в неделю. «Впервые мы продлили на зиму прямой рейс Львов-Милан (по воскресеньям) и Львов-Мадрид (по вторникам)», - сообщила представитель МАУ. По ее словам, ранее эти рейсы выполнялись только летом. Кроме того, частоту рейсов Киев-Тбилиси увеличат с 4 до 6 раз в неделю (кроме субботы), станет ежедневным и прямым рейс Киев-Франкфурт. Как напомнила Е.САЦКАЯ, если ранее этот перелет выполнялся 2 раза в неделю через Львов, то теперь будут выполняться отдельно рейсы Киев-Франкфурт и Львов-Франкфурт. По данным Е.Сацкой, кроме того, «резко вырастет чартерная программа МАУ».

Первый бюджетный украинский перевозчик – «Визз Эйр Украина» - не намерен существенно менять расписание в зимний период. По данным пресс-службы компании, «Визз» уже приостановила выполнение полетов по маршруту Львов-Симферополь, так как этот рейс являлся сугубо сезонным, кроме того, в зимнее время снизит частоту рейсов по маршруту Киев-Симферополь с 7 до 4 в неделю. С конца октября «Визз Эйр Украина» запустит рейс Киев-Венеция. Относительно возобновления рейсов Киев-Львов в компании пока что молчат.

Как видим, компании нас не особо побалуют чем-то совсем новеньким, тем не менее, некоторые перевозчики готовят новые маршруты либо увеличивают частоты. В то же время, они не отказываются и от оптимизации расписания, за счет сокращения если не самих маршрутов, то издержек на выполнение рейсов. За 9 месяцев авиаперевозки в Украине упали более, чем на 13%, при значительном росте в предыдущие годы. И пока что даже тарифы, которые отечественные перевозчики стали предлагать на уровне low-cost, по-видимому, недостаточно привлекают соотечественников. Хуже холодной зимы и кризиса может быть только холодная зима в кризис, шутят пессимисты. Ничего не попишешь - большинство соотечественников предпочитает вообще никуда не лететь в момент, когда перспективы того, что будет завтра с работой и зарплатой, весьма туманны. Пожалуй, авиаперевозчикам удасться как следует "отогреться" разве что в новогодне-рождественский пик перелетной активности.

Кира Матвеева (УНИАН)