VW: Авторынок РФ вырастет на 30% к 2018 году

Российский автомобильный рынок покажет высокий рост в среднесрочной перспективе, цитирует Рейтер председателя совета директоров немецкого автогиганта Volkswagen Мартин Винтеркорн.

"В среднесрочном плане российский рынок будет быстро развиваться и войдет в пятерку крупнейших в мире. В 2018 году в сравнении с 2008 годом он вырастет на 30 процентов, а продажи составят 3,6 миллиона автомобилей в год", - сказал Винтеркорн.