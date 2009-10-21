Конвертация долга АвтоВАЗа возможна

Первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев считает "вполне возможной идеей" конвертацию долга проблемного автогиганта АвтоВАЗ в акции, сообщает Рейтер..

АвтоВАЗ ранее заявил, что может стать банкротом, если не договорится о реструктуризации долга на 62 миллиарда рублей с основными кредиторами - Сбербанком, ВТБ и "дочками" ВЭБа.

"Конвертация долга (АвтоВАЗа) в акции - это вполне возможная идея, банкам приходится иметь дело с теми активами, под которые они кредитуют", - сказал в среду Улюкаев, который входит в наблюдательные советы Сбербанка и ВТБ.

Он добавил, что ЦБ не против того, чтобы заемщики урегулировали свои отношения с банками.

АвтоВАЗ предлагал правительству разместить конвертируемые облигации на 50 миллиардов рублей, которые выкупили бы основные банки-кредиторы. Однако ВЭБ ранее настаивал на коммерческой реструктуризации долгов на максимально возможную сумму.