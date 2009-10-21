Лондонский аэропорт "Гэтвик" продан

Британская компания ВАА в среду официально подтвердила факт продажи второго по величине лондонского аэропорта "Гэтвик" новому владельцу за 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.

"Компания BAA сегодня сообщила, что согласилась продать аэропорт "Гэтвик" компании, подконтрольной Global Infrastructure Partners, за 1,5 миллиарда фунтов", - говорится в официальном заявлении компании-оператора.

Компания ВАА, которая владеет семью аэропортами в Великобритании, была вынуждена выставить "Гэтвик" на продажу год назад под давлением британской антимонопольной комиссии (Competition Commission), рекомендовавшей ВАА продать два из трех подконтрольных ей лондонских аэропортов.

В качестве аргумента антимонопольная комиссия привела многочисленные примеры, когда уровень работы аэропортов вызывал жесточайшую критику как со стороны властей, так и со стороны пассажиров.

Первоначально оценочная стоимость аэропорта составляла 1,8 миллиарда фунтов стерлингов.

О своем потенциальном интересе к покупке "Гэтвика" ранее заявляли владельцы аэропорта Манчестера, компании из Австралии и Германии, а также британская авиакомпания Virgin Atlantic.

"Гэтвик" является одним из главных воздушных ворот Европы и самым загруженным в мире аэропортом с одной взлетно-посадочной полосой. В 2007 году аэропорт пропустил через себя 35 миллионов пассажиров. Его используют британские авиакомпании British Airways и Virgin Atlantic, ряд американских и европейских авиаперевозчиков, бюджетные авиакомпании Ryanair и easyJet, а также многие чартерные и туристические авиалинии.

ВАА управляет лондонскими аэропортами "Хитроу", "Гэтвик" и "Стэнстед", аэропортами Глазго, Эдинбурга, Абердина и Саутгемптона, а также имеет доли в аэропортах США, Италии и Венгрии. На ее долю приходится 63% всего авиационного пассажирооборота страны. В июне 2006 года компания ВАА перешла под контроль испанской строительной группы Ferrovial.