В КС поступило представление Президента

Сегодня в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Президента Украины по распоряжению Кабинета министров Украины «Некоторые вопросы проведения конверсии полос радиочастот» от 16 сентября 2009 года № 1119-р.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

В соответствии с Регламентом Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в секретариат суда.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению «О порядке проведения конверсии полос радиочастот для ввода систем мобильной связи третьего поколения», правительство поручило Национальной комиссии по вопросам регуляции связи провести тендер на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G).

Распоряжение было принято правительством 16 сентября на основании заключения Межведомственной комиссии и определяет порядок проведения конверсии полос радиочастот (1920-1935 МГц, 1950-1980 МГц, 2010-2015 МГц, 2020-2025 МГц, 2110-2125 МГц, 2140-2170 МГц) путем изменения частотных присвоений радиоэлектронных средств специальных пользователей, работающим в отмеченных полосах, и их перевода за указанные полосы радиочастот.