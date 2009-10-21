Профсоюзы согласовали проект тарифов НКРС

На заседании общего представительского органа профсоюзов и профсоюзных объединений согласован проект внесения изменений в Предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи в части приоритетных почтовых направлений, разработанный Национальной комиссией по вопросам регулирования связи (НКРС).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, соответствующее решение принято 19 октября 2009 года на заседании представительского органа профсоюзов при участии представителей НКРС и УГППС «Укрпочта».

Напомним, «Укрпочта» планирует ввести дополнительную услугу – приоритетные почтовые отправления. В связи с этим НКРС внесла изменения в Предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи. Внедрение приоритетных почтовых отправлений в пределах Украины даст возможность потребителям свободно выбирать услуги в зависимости от качества и уровня оплаты, а также улучшит качество пересылки почтовых отправлений при условиях сохранения доступности услуг для потребителей. При этом существующие тарифы на пересылку почтовых отправлений (неприоритетных) остаются неизменными.

В соответствии с проектом изменений, по данным НКРС, стоимость пересылки приоритетных почтовых отправлений в пределах Украины будет составлять: простого письма массой до 20 г – 4,30 грн.; простой бандероли массой до 100 г – 6,20 грн.; заказное отправление массой до 20 г – от 7,30 грн.; посылки (массой 1 кг) в пределах области –12,90 грн.; посылки (массой 1 кг) в пределах Украины – 21,80 грн.

В НКРС также сообщили, что внедрение приоритетных почтовых отправлений обеспечит их доставку на 1-2 суток раньше обычных.

Как сообщал УНИАН, приоритетные почтовые отправления введены постановлением Кабинета Министров Украины № 270 от 05 марта 2009 года «Об утверждении правил предоставления услуг почтовой связи». Согласно данному постановлению, почтовые отправления в зависимости от технологии принятия, обработки, перевозки, доставки/вручения, разделяются на такие категории: простые, заказные, без объявленной ценности, с объявленной ценностью. Почтовые отправления в зависимости от скорости обработки и перевозки разделяются на приоритетные и неприоритетные. Приоритетными почтовыми отправлениями являются почтовые отправления, которые перевозятся самым быстрым способом (воздушным или наземным) в первоочередном порядке.