Укрзализныця снизила перевозку грузов

Железные дороги Украины с января по сентябрь 2009 года перевезли 282,21 млн. тонн грузов, что на 29,35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, 155,82 млн. тонн перевезено во внутреннем сообщении, 16,1 млн. тонн составляет импорт, 77 млн. тонн – экспорт и 33,3 млн. тонн – транзитные грузы.

Больше всего перевезено каменного угля (79,9 млн. тонн), железной и марганцевой руды (52,3 млн. тонн), черных металлов (23,7 млн. тонн), строительных материалов (37,3 млн. тонн), нефти и нефтепродуктов (19,6 млн. тонн).

Количество перевезенных железнодорожным транспортом зерновых грузов по сравнению с аналогичным периодом 2008 года увеличилось почти на 17%. По итогам 9 месяцев т.г. их объем составил 14,2 млн. тонн, в том числе почти 997 тыс. тонн – во внутреннем сообщении и почти 12,6 млн. тонн – на экспорт.