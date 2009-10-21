Общая база кодов мобильных телефонов создана

Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов/теримналов сформирована государственным предприятием «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) и работает в полном объеме.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

Согласно сообщению, по состоянию на 20 октября 2009 года в „белый” список базы данных внесено 79 млн. 147 тыс. 956 кодов IMEI мобильных терминалов, из которых 76 млн. 239 тыс. 974 являются кодами тех мобильных телефонов, которые на 1 сентября текущего года работали в сети всех операторов мобильной связи, а также тех, которые продаются на законных основаниях и в дальнейшем будут подключены к сетям операторов. Пополняться „белый” список базы данных будет за счет кодов IMEI мобильных телефонов, которые законно ввезены на территорию Украины и продаются в торговой сети.

В НКРС также сообщили, что для того, чтобы быть уверенным в легальности мобильного телефона, нужно осуществить несколько этапов его проверки. Во-первых, при покупке мобильного телефона обязательно убедиться в том, что его код IMEI занесен в базу данных УГЦР. Во-вторых, необходимо учесть, что купленный „серый” телефон, скорее всего не попадет в "белый" список. Пользователям, которые работают в сети операторов и функционировали до 1 сентября 2009 года, можно проверить свой код телефона, послав SMS-сообщение с кодом IMEI собственного мобильного телефона на короткий номер 307 своего оператора, или на сайте Украинского государственного центра радиочастот - www.ucrf.gov.ua.

Справка УНИАН. IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети опертора.

Согласно решению НКРС о Порядке реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств и Положению о ввозе в Украину таких устройств, с 28 марта 2009 года не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет госпредприятие «Украинский государственный центр радиочастот» в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.

Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов имеет три реестра: "белый" список, "черный" список и "серый" список. В "белый" список заносятся номера кодов мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до конца сентября 2009 года или легально ввезены в Украину. В "черный" список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в "белый" список или зарегистрированы органами МВД как краденые (операторы не имеют права обслуживать эти телефоны). В "серый" список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в "белом", ни в "черном" списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в "белый" или "черный" список (в зависимости от результатов проверки легальности этих телефонов).