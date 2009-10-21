Международный аудит подтвердил рентабельность порта «Южный»

В морском торговом порту «Южный» завершился аудит финансовой отчетности за 2008 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи, отчет независимой аудиторской компании BDO International (Binder Dijker Otte & Co) подтвердил, что порт «Южный» является успешным, высокорентабельным и прибыльным предприятием.

Как отмечают в министерстве, наличие положительного аудиторского вывода облегчает доступ предприятия к кредитным ресурсам международных финансовых организаций и иностранных банков и является позитивным сигналом для потенциальных инвесторов.

Справка УНИАН. Компания BDO International является одной из пяти крупнейших мировых сетей транснациональных аудиторских и консалтинговых организаций. Компания основана в 1963 году, в настоящее время имеет представительства в 110 странах мира.

Государственное предприятие "Морской торговый порт «Южный» основано в 1978 году, расположено в акватории Аджалыкского лимана, в 30 км на северо-восток от Одессы, является одним из самых глубоководных портов на Черном море.

Порт способен принимать судна дедвейтом (грузоподъемностью) до 150 тыс. тонн и обслуживает основные экспортные и транзитные грузопотоки навалочных, угольно-рудных, генеральных, химических и наливных грузов.

За первое полугодие 2009 года порт «Южный» перечислил в госбюджет 187,2 млн. грн. По данным Минтранса, за 9 месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., порт «Южный» – на 20,2% снизил грузоперевалку, до 13 млн. 149 тыс. тонн

Грузооборот порта в 2008 г. составил 21 млн. 698 тыс. тонн.