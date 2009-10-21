Количество абонентов УМС выросло

Количество абонентов оператора мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС Украина) в сентябре 2009 года выросло по сравнению с августом 0,05% и составило 17,78 млн. чел.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМС.

В то же время, по сравнению с сентябрем 2008 года, когда насчитывалось 18,09 млн. абонентов, абонентская база компании сократилась на 1,7%.

Консолидированное число абонентов компании «Мобильные ТелеСистемы» (Россия), которая владеет УМС, по состоянию на 30 сентября 2009 года составило 96,86 миллиона пользователей, что на 0,7% больше, чем в августе т.г.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 96,86 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.