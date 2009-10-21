На время осенних школьных каникул Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) назначила два дополнительных поезда, чтобы обеспечить выезд пассажиров из Киева в Симферополь и Львов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, в пятницу, 23 октября, поезд №282/58 сообщением Киев–Симферополь отправится из столицы в 22:49, а к конечному пункту назначения прибудет на следующий день в 13:30. Обратно из Симферополя поезд отправится в воскресенье, 25 октября, в 18:08 и прибудет в Киев утром 26 октября в 10:22.

Во Львов в пятницу, 23 октября, в 19:58 отправится поезд №537/208 Киев–Львов. Во Львов поезд придет в субботу в 05:16. Из Львова в Киев поезд отправится в воскресенье, 25 октября, года в 22:13. На станцию Киев-Пассажирский поезд прибудет в понедельник в 08:26.