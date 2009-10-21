Минтранс: ж/д транспорт будет реформирован

Железнодорожный транспорт будут реформировать в соответствии с проектом «Укрзализныци».

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, министерство, «Укрзализныця», профсоюзы, научные работники отраслевых высших учебных заведений пришли к согласию в вопросе реформирования железнодорожного транспорта Украины во время согласительного совещания, которое состоялось 20 октября 2009 года в Министерстве транспорта и связи. При этом за основу взят проект реформирования, разработанный «Укрзализныцей».

Ранее, после предварительных обсуждений железнодорожники учли все замечания и предложения к проекту, и внесли соответствующие изменения в документ, отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, выполнение этой программы позволит повысить качество транспортных услуг, а следовательно — безопасность перевозок, конкурентоспособность и эффективность деятельности железной дороги, уменьшить транспортную составляющую в стоимости товаров и услуг, стимулировать развитие национального транспортного машиностроения.

В соответствии с проектом, Государственная программа реформирования железнодорожного транспорта на 2009-2015 годы будет осуществляться в три этапа.

На первом этапе (2009-2010 годы) предусматриваются разработка и принятие соответствующих законодательных и нормативно-правовых актов, создание государственного хозяйственного объединения железных дорог и других предприятий железнодорожного транспорта в форме государственного концерна, разработка и внедрение экономических механизмов для перехода к расширенному восстановлению производственных фондов на базе инновационной модели развития и другие организационные мероприятия.

Мероприятия, которые необходимо осуществить на втором и третьем этапах, утверждаются Кабинетом министров Украины после выполнения задач первого этапа.

На втором этапе (2011-2012 годы) будут разрабатываться и проверяться организационно-экономические, организационно-правовые и технико-технологические механизмы развития и функционирования железнодорожного транспорта в условиях перехода к вертикально интегрированной структуре управления, в том числе предусматривается разработать и принять закон Украины «Об особенностях реформирования железнодорожного транспорта», создать главный и региональные центры управления перевозками и др.

На третьем этапе (2013-2015 годы) предполагается создать единый субъект ведения хозяйства в форме государственной акционерной компании; постепенно уменьшить долю перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых благодаря внедрению механизма финансовой поддержки пассажирских перевозок; образовать хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок при условии достижения безубыточности деятельности; вывести из состава железных дорог подразделения, которые относятся к конкурентному сектору отрасли; образовать частные компании с собственным парком пассажирских вагонов и моторвагонного подвижного состава; создать региональные железнодорожные компании (местные железные дороги) на базе подразделений промышленного железнодорожного транспорта, малодеятельных и узкоколейных железных дорог; развивать логистическую сеть и др.

По данным «Укрзализныци», реализация программы будет осуществляться за счет собственных средств железных дорог и предприятий железнодорожного транспорта, а также других источников, не запрещенных законодательством Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2009 года, в День железнодорожника, этот проект Программы реформирования железнодорожного транспорта будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины.

С проектом Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта Украины на 2009-2015 годы можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса.

Справка УНИАН. 27 декабря 2006 г. распоряжением Кабмина №651-р была одобрена Концепция Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта Украины на 2007-2015 гг. Она предполагает создание на базе «Укрзализныци» и ж/д предприятий ГАК «Украинские железные дороги», 100% акций которой будут принадлежать государству и не подлежат отчуждению. На протяжении 2007 г. на основе данной концепции разрабатывалась соответствующая программа реформирования, которая также предполагала создание ГАК.

Минтранссвязи в 2008 г. подготовило новый проект Программы реформирования железнодорожного транспорта, которым предлагалось создать ГП «Украинские железные дороги» перед созданием ГАК «Украинские железные дороги», в то время как ранее планировалось создание ГАК сразу, без промежуточного создания ГП. «Укрзализныця» выступала против этого варианта реформирования, предложенного Минтрансом. Выполнение программы планировалось осуществлять в три этапа с 2008 по 2015 г.