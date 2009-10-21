Полисами «автогражданки» охвачено 25% водителей

В Украине годовыми полисами страхования обязательной гражданской ответственности автовладельцев охвачено только 25% автовладельцев.

Об этом УНИАН сообщил глава правления страховой группы "ТАС" Дмитрий ГРИЦУТА.

По его словам, уровень охвата КАСКО составляет 10%, всего 1 млн. автомобилей, тогда как в Украине зарегистрировано 10 млн. единиц автотранспорта.

Д.ГРИЦУТА отметил, что сейчас в страховых компаниях существует тенденция к пересмотру тарифов на услуги страхования автотранспорта и ответственности автовладельцев в сторону увеличения. Страховые компании повышают тарифы на КАСКО из-за возросшей стоимости ремонта автомобилей и уровня мошенничества.

По его словам, когда начались колебание валютного курса, возросла убыточность, особенно на рынке автострахования, поскольку запчасти для ремонта автомобилей преимущественно импортные, а их стоимость выросла. Соответственно, увеличился и ущерб от ДТП. Многим страховым компаниям стало не хватать средств, сформированных на счетах резервов, чтобы своевременно отвечать по своим обязательствам.

По мнению эксперта, компании, которые прошли испытание кризисом и остались на рынке, готовятся к наращиванию объемов страхования. В большинстве из них состоялись качественные изменения – оптимизация затрат, аккумулирование большинства средства в виде страховых резервов.

Д.ГРИЦУТА спрогнозировал, что в будущем будет расти доля страхования КАСКО и страхование жилья. К тому же сейчас возрастает популярность страхования зеленой карты (ответственность водителя за пределами Украины за причинение вреда третьим лицам), поскольку Россия вошла в систему зеленой карты и поток авто, обеспеченных полисами по зеленой карте, значительно увеличился.