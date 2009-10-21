«Вадан Ярдс Океан» построил еще четыре баржи

На ОАО «Вадан Ярдс Океан» вчера выведены из дока четыре несамоходные сухогрузные судна, построенные по заказу ООО СП «Нибулон».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОАО «Вадан Ярдс Океан», эти двухтрюмные суда смешанного (река-море) плавания будут обеспечивать перевозку генеральных и навалочных грузов: зерна, руды, песка, гравия, пакетированных и крупногабаритных грузов, калийных удобрений, лесов и лесоматериалов.

По данным пресс-службы, корпуса судов предусматривают эксплуатацию в мелкобитом льду толщиной до 30 см. Вместимость грузовых трюмов одного судна составляет около 5800 куб. м. Длина судов — 90 м, ширина — 16 м, высота бортов — 5,2 м, осадка — 3,7 м.

Четыре несамоходных сухогруза сданы согласно заказам 159, 160, 161, 162, которые являются пятым, шестым, седьмым и восьмым судном в серии из 16 суден, заказанных ООО СП «Нибулон», и, соответственно, названы NBL-005, NBL-006, NBL-007 и NBL-008.

Строительство судов производится под надзором Регистра Судоходства Украины (РСУ).

Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2009 года «Вадан Ярдс Океан» подписал протокол с ООО СП «Нибулон» о вступлении в силу контрактов на строительство несамоходных сухогрузных двухтрюмных судов смешанного (река-море) плавания для перевозки генеральных и навалочных грузов. Сделка включает в себя строительство серии из 16 сухогрузных двухтрюмных судов. Согласно условиям контракта, поставка судов будет осуществлена в четыре этапа.

11 августа 2009 года был подписан акт приемки-передачи заказчику головного судна NBL-001. Заказы 156, 157, 158, соответственно, названные NBL-002, NBL-003, NBL-004, были поставлены заказчику 28 августа 2009 года.

Еще четыре судна должны быть поставлены до 30 ноября 2009 года. Последние четыре судна серии должны быть переданы заказчику до 26 января 2010 года.

Справка УНИАН. ООО СП «Нибулон» является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

«Вадан Ярдс Океан» (Николаев) – одно из крупнейших предприятий в судостроительной отрасли Украины. В сентябре 2000 года контрольный пакет акций ОАО «Судостроительный завод «Океан» был приобретен голландской фирмой «Дамен Шипярдс Групп». В настоящее время контрольный пакет акций принадлежит судостроительной группе Wadan Yards.

Компания строит контейнеровозы, универсальные сухогрузные суда, буксиры-снабженцы ледового класса, танкеры-химовозы, балкеры, грузовые суда большой грузоподъемности и такие уникальные суда, как многоцелевой понтон и супертанкер внутреннего плавания.

Wadan Yards – международная судостроительная компания, 70% которой принадлежат российской компании FLC West и 30% – компании Mandataria Finance SA (Люксембург).