В Черниговской обл. объем услуг почты и связи вырос

В Черниговской области за январь-сентябрь 2009 года месяцев объем реализованных услуг увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил 1,2 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области.

Согласно сообщению, населению реализовано услуг на сумму 457,8 млн. грн., что составляет 36,6% от общего объема реализованных услуг. При этом около половины общего объема услуг (43,1%) реализовано предприятиями областного центра.

В структуре реализованных услуг наибольшая часть приходится на услуги почты и связи – 44,3%, а также транспорта – 22,9%. По сравнению с январем-сентябрем 2008 года доля услуг почты и связи увеличилась на 5,7 процентного пункта, транспорта – уменьшилась на 1,5 п.п.