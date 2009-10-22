Более 2,5 тыс. сотрудников АвтоВАЗ уйдут на пенсию

Более 2,5 тысячи сотрудников ОАО "АвтоВАЗ" написали заявление о выходе на досрочную пенсию; они получат вдвое больше компенсационных выплат, чем уволившиеся после 1 ноября, сообщает в четверг пресс-служба правительства Самарской области, сообщает РИА Новости..

"АвтоВАЗ" в сентябре предложил написать заявление о выходе на пенсию своим сотрудникам пенсионного и предпенсионного возраста, общая численность которых составляет около 20 тысяч человек. Мотивацией для написания заявления стало обещание руководства завода выплатить в качестве компенсации 20% от среднегодовой заработной платы за каждый год работы на заводе тем, кто решит уйти до 1 ноября. Тем, кто захочет уволиться после 1 ноября, процент выплат будет сокращен до 10%, а далее и до 5%.

"На досрочную пенсию имеют право 5,3 тысячи работников "АвтоВАЗа". Уже написали заявления 2,588 тысячи человек. В Тольятти действуют несколько консультационных пунктов, где все желающие могут получить от сотрудников негосударственного пенсионного фонда разъяснения по оформлению и получению досрочной пенсии. Кроме того, Центр занятости Тольятти разработал памятку о назначении досрочной пенсии, которую работники "АвтоВАЗа" смогут получить в отделах кадров, профкомах, отделениях Пенсионного фонда, на стендах в цехах", - отмечается в сообщении, при этом не сообщается, сколько сотрудников пенсионного возраста "АвтоВАЗа" написали заявления.

Как ранее рассказал РИА Новости председатель первичной профсоюзной организации ОАО "АвтоВАЗ" Николай Карагин, по расчетам профсоюза, пенсионеры и работники предпенсионного возраста, написавшие заявления до 1 ноября, смогут получать порядка 10,8 тысячи рублей, куда войдут государственная пенсия и заводская.

По данным областного правительства, в Тольятти продолжается работа с городскими предприятиями и организациями по организации временных и общественных рабочих мест.

"В настоящее время на организацию стажировок, общественных и временных работ подписан 261 договор со 181 организацией. Благодаря этим мерам смогут трудоустроиться свыше 37 тысяч человек. Пока на временных и общественных работах задействовано 28,6 тысячи человек, из них 23,2 тысячи - работники ОАО "АвтоВАЗ", - отмечают в пресс-службе.

По данным Центра занятости населения Тольятти, в городе зарегистрировано 12,593 тысячи безработных. Уровень безработицы составляет 2,76%, 166 предприятий находятся в режиме неполной рабочей недели или сокращенного рабочего дня. Всего в Тольятти - 8,3 тысячи вакансий, из них постоянных - около 1,6 тысячи.

"АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Госкорпорация "Ростехнологии", "Тройка диалог" и Renault владеют по 25% плюс одна акция "АвтоВАЗа".

Чистый убыток "АвтоВАЗа" по РСБУ по итогам первого полугодия 2009 года составил 14,2 миллиарда рублей против чистой прибыли в 1,49 миллиарда рублей в первом полугодии 2008 года. Выручка компании снизилась более чем в два раза и составила 40,22 миллиарда рублей, в частности, выручка от продажи автомобилей сократилась на 50,2%.