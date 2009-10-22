«Укрзализныця» отремонтировала свыше 2,8 тыс. км колеи

За 9 месяцев 2009 года путейщики «Укрзализныци» отремонтировали всеми видами ремонта 2808 км колеи.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ведомства, в частности, выполнены такие работы: модернизация колеи — 385 км, капитальный ремонт — 882 км, средний ремонт — 822 км, комплексно-оздоровительный ремонт — 719 км.

Только в сентябре было обновлено 379 км путей.

Как отмечается в сообщении, железнодорожники продолжают активно модернизировать путевое хозяйство, так как обновление инфраструктуры позволит увеличить пропускную способность стальных магистралей, повысить скорость и улучшить качество перевозок.

Особое внимание железнодорожники уделили работе стрелочных переводов: за январь-сентябрь этого года заменено на новые 917 комплектов стрелочных переводов и отремонтировано 560 комплектов.

Всего в планах «Укрзализныци» на 2009 год предусмотрено модернизировать 398 км путей, осуществить капитальный ремонт на 1031 км, средний, — на 870 км и капитально-оздоровительный — на 820 км. Планируется также заменить 970 комплектов стрелочных переводов на новые.