ДЖД представит сегодня вагоны-рестораны

Сегодня, 22 октября, в 13:00 в помещении сервисного центра станции Ясинуватая (г. Ясинуватая) состоятся презентационные мероприятия с привлечением арендаторов вагонов-ресторанов (кафе) Донецкой железной дороги (ДЖД).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, на презентации будут освещены информационные вопросы относительно порядка передачи в аренду вагонов-ресторанов, которые курсируют в составе таких поездов: №9/10 Донецк–Москва; №337/338 Донецк–Москва; №113/114 Донецк–Москва; №77/78 Мариуполь–Москва; №11/12 Луганск–Москва; №347/348 Мариуполь–Санкт-Петербург; №37/38 Донецк–Киев; №119/120 Донецк–Киев; №83/84 Мариуполь–Киев; №19/20 Луганск–Киев; №87/88 Луганск–Киев; №21/22 Донецк–Львов; №69/70 Мариуполь–Львов; №133/134 Луганск–Львов; №117/118 Дебальцево–Хмельницкий; №95/96 Донецк–Одесса; №92/91 Луганск–Одесса; №341/342 Луганск–Симферополь.

К участию в мероприятиях приглашаются представители сетей общественного питания, торговых сетей и других заинтересованных организаций.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» скорректировала условия аренды вагонов-ресторанов в соответствии с международными правилами перевозок. Теперь эти условия стали значительно более привлекательными для инвесторов (арендаторов). В частности, в октябре 2009 года на каждой железной дороге будут проведены презентации для ознакомления инвесторов и общественности с деятельностью вагонов-ресторанов. На презентациях будут освещены информационные вопросы о порядке передачи в аренду вагонов-ресторанов. К участию приглашаются представители сетей общественного питания, торговых сетей и других заинтересованных организаций.

Как отмечают в ведомстве, предприниматели смогут неплохо заработать, поскольку маршруты, на которых обычно курсируют вагоны-рестораны, популярные и прибыльные. Вместе с тем, железным дорогам это позволит получить дополнительные доходы для покрытия расходов на содержание пассажирского подвижного состава.

Отметим, железные дороги несколько раз объявляли конкурсы на аренду вагонов-ресторанов и вагонов-кафе, однако до сих пор привлечь арендаторов не удавалось.

Справка УНИАН. Сегодня железными дорогами Украины курсирует 83 вагона-ресторана.