Ревизоры ЮЗЖД выявили за 9 месяцев свыше 5 тыс. безбилетников

Ревизоры-инструкторы Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) за 9 месяцев т.г. выявили свыше 5126 безбилетных пассажиров в пригородных поездах.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, из-за отсутствия билетов они уплатили штраф на общую сумму 162 тыс. 707 гривен. В целом за 9 месяцев текущего года работники отдела ревизий и контроля пассажирских поездов Юго-Западной железной дороги проверили 971 пригородный поезд.

Кроме выявления безбилетных пассажиров, ревизоры-инструкторы следят за соблюдением правил перевозок железнодорожным транспортом. Так, с начала года они предупредили 80 случаев нарушения порядка перевозок. Правонарушители были оштрафованы на общую сумму 4 тыс. гривен. Кроме того, за неоплаченную избыточную ручную кладь, которая в целом достигла 11 тыс. 280 кг, пассажиров оштрафовали почти на 5,5 тыс. гривен.