ЛЖД 27 октября представит вагоны-рестораны

Львовская железная дорога (ЛЖД) 27 октября 2009 года проведет в пассажирском вагонном депо «Львов» презентацию вагонов-ресторанов и вагонов-кафе, которые готова предоставлять в аренду сроком на один год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

Согласно сообщению, раскрытие конкурсных предложений желающих взять в аренду предлагаемые вагоны-рестораны состоится 3 ноября т.г. Получить конкурсную документацию и дополнительную информацию можно в ЛЖД.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» скорректировала условия аренды вагонов-ресторанов в соответствии с международными правилами перевозок. Теперь эти условия стали значительно более привлекательными для инвесторов (арендаторов). В частности, в октябре 2009 года на каждой железной дороге будут проведены презентации для ознакомления инвесторов и общественности с деятельностью вагонов-ресторанов. На презентациях будут освещены информационные вопросы о порядке передачи в аренду вагонов-ресторанов. К участию приглашаются представители сетей общественного питания, торговых сетей и других заинтересованных организаций.

Как отмечают в ведомстве, предприниматели смогут неплохо заработать, поскольку маршруты, на которых обычно курсируют вагоны-рестораны, популярные и прибыльные. Вместе с тем, железным дорогам это позволит получить дополнительные доходы для покрытия расходов на содержание пассажирского подвижного состава.

Отметим, железные дороги несколько раз объявляли конкурсы на аренду вагонов-ресторанов и вагонов-кафе, однако до сих пор привлечь арендаторов не удавалось.

Справка УНИАН. Сегодня железными дорогами Украины курсирует 83 вагона-ресторана.