«Укрзализныця» призывает пассажиров не курить в поездах.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ведомства.

Железнодорожники напоминают, что с июля 2009 года курить в поездах запрещено – вступил в силу закон о запрете курения в общественных местах.

В ведомстве указали, что курение в запрещенных местах тянет за собой штраф в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Справка УНИАН. По закону Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения» запрещается курение табачных изделий в общественных местах, в том числе в заведениях здравоохранения, учебных заведениях независимо от формы собственности и подчинения; в спортивных сооружениях; в заведениях, предприятиях и организациях культуры; в залах ожидания пассажиров на железнодорожных, авто- и аэровокзалах; в вагонах поездов, автобусах, такси, включая маршрутные такси, троллейбусах, трамваях, метрополитене; в лифтах жилых домов и на территориях детских площадок.