За управление авто в нетрезвом состоянии усилят ответственность

Госавтоинспекция предлагает усилить ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, приведшее к ДТП без тяжких последствий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.

По его словам, на сегодняшний день подготовлен и подан в ВР законопроект, который предусматривает за такое нарушение наложение на водителя штрафа от 500 до 600 минимумов (это сейчас составляет 8-10 тысяч грн.), или исправительные работы, или лишения права управления автотранспортом на срок до трех лет.