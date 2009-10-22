Приостановка конверсии частот может сорвать тендеры по 3G

Приостановка Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО распоряжения Кабинета министров от 16 сентября 2009 года №1119 о проведении конверсии полос радиочастот ставит под угрозу проведение тендеров по продаже лицензий для внедрения мобильной связи третьего поколения (3G), а именно радиотехнологии мобильной связи “Цифровая сотовая радиосвязь IMT-2000 (UMTS)”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил исполняющий обязанности председателя Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) Владимир ЗВЕРЕВ.

Он отметил, что первый тендер уже запланирован на 27 ноября, потенциальные участники – 5 операторов: "Киевстар", МТС, "Интертелеком", ITC и «Астелит».

Однако проведение конкурса может не состояться, поскольку невозможно провести конверсию и очистить частоты от использования для специальной связи.

В.ЗВЕРЕВ подчеркнул, что всего планируется провести четыре аукциона по продаже частот, в результате чего в госбюджет может поступить до 1 млрд. грн., а инвестиционный потенциал после продажи частот может составить 1 млрд. долл.

Вместе с тем он не исключил, что проблема с проведением конверсии и, как следствие, аукциона все же может разрешиться в ближайшее время, для чего необходимы консультации и обсуждение вопроса на уровне правительства, Министерства обороны (Генштаба), НКРС.

В.ЗВЕРЕВ предположил, что причиной проблемы может быть позиция Генерального штаба, доведенная до Президента через Совет национальной безопасности и обороны, относительно сумм, необходимых для проведения конверсии.

И.о. председателя НКРС считает, что Минобороны пытается завысить необходимую сумму и решить вопрос перевооружении всех Вооруженных сил за счет конверсии радиочастот.

«Если этот диалог будет переведен в конструктивную форму и Минобороны согласится с теми шагами, которые могут быть предложены после получения денег за проведение конкурса в бюджет… Тогда, я думаю, процесс может сдвинуться с мертвой точки», – сказал В.ЗВЕРЕВ.

Как сообщал УНИАН, правительство 16 сентября на заседании приняло распоряжение «О порядке проведения конверсии полос радиочастот для внедрения систем мобильной связи третьего поколения», которым поручило Национальной комиссии по вопросам регулирования связи провести тендер на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G).

Президент Украины В. ЮЩЕНКО своим указом №834/2009 от 20 октября 2009 г. остановил данное распоряжение Кабмина. В указе, в частности, отмечается, что распоряжение №1119-р противоречит законодательству и снижает уровень боеспособности Вооруженных Сил Украины.

Справка УНИАН. Разговоры о необходимости широкого внедрения радиотехнологии мобильной связи третьего поколения “Цифровая сотовая радиосвязь IMT-2000 (UMTS)” В Украине непрерывно ведутся три последние года.

Одной из причин задержки с проведением тендера на радиочастоты для этой радиотехнологии являются «непомерные аппетиты Минобороны по затратам на конверсию».

НКРС, Госадминистрация связи и операторы мобильной связи считают необоснованной и неприемлемой предложенную Минобороны сумму конверсии радиочастот для мобильной связи третьего поколения (3G) в размере 2,5 млрд. грн., завышенную более чем в 4 раза. Они считают, что сумма конверсии 2,5 млрд. грн. на срок проведения 4 года, которая была предложена Министерством обороны, является необоснованной и неприемлемой, а в расчетах Минобороны были допущены существенные ошибки, которые значительно завысили объемы работ.

Кабинет министров распоряжением № 1119-р определил, что фактические затраты на проведение этой конверсии будут заключаться в переналадке действующих радиоэлектронных средств на другие диапазоны частот.

НКРС приняла решение ограничить количество лицензий на осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг с использованием радиотехнологии «Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ – 2000 (UMTS)» в полосах частот 1920–1980 Мгц, 2110 –2170 Мгц, 2010–2025 Мгц. Всего для использования данной радиотехнологии будут выданы пять лицензий на радиочастоты, при этом одна лицензия уже была выдана «Укртелекому» без тендера ранее.

Остальные четыре лицензии для данной радиотехнологии будут выданы претендентам на радиочастоты по результатам тендеров. На лицензии претендуют пять компаний: УМС, "Киевстар", УРС, ТСУ и ITC.