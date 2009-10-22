«Киевметрострой» с 28 октября будет пикетировать КГГА

В ОАО «Киевметрострой» создан штаб по проведению беспрерывной акции пикетирования Киевской городской госадминистрации, начиная с 28 октября. Кроме того, предприятие не исключает возможности объявления забастовки и голодовки в случае, если КГГА не вернет ему долги.

Об этом говорится в открытом письме киевлянам, распространенном Объединенной профсоюзной организацией «Киевметростроя», текст которого передан агентству УНИАН.

По предоставленной информации, долги КГГА перед метростроевцами достигли 217 млн. грн. «Если в октябре не будет открыто финансирование, не будут возвращены долги, мы оставляем за собой право протестовать, объявлять забастовку и голодовку», - отмечается в письме.

По данным профсоюза, на сегодня метро не строится при том, что три станции метро на Теремки готовы на 95%. «Но они не могут принять пассажиров. Киевская власть не финансирует строительство с октября 2008 г. «Киевметрострой» за кредиты, займы все-таки не оставляет недостроенные объекты, так как чувствует свою ответственность перед киевлянами... Власть не хочет даже осознавать того, что без финансирования никто не гарантирован от техногенных аварий на недостроенных подземных объектах и вокруг них», - отмечается в письме.

Как сообщал УНИАН, коллектив «Киевметростроя» и ранее требовал от КГГА погасить задолженность по заработной плате и финансово обеспечить содержание трех недостроенных станций столичного метрополитена.

Кроме того, работники “Киевметростроя” имеют определенные проблемы с фискальными органами из-за того, что все средства предприятия были израсходованы на сохранение объектов трех новых станций метро без уплаты соответствующих налогов.