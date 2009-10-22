За рекламу в Интернет можно будет платить в гривнях

В ближайшее время рекламодателям в сети Интернет будут доступны платежи в украинской валюте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил генеральный директор компании "Яндекс. Украина" Сергей ПЕТРЕНКО в Харькове на Первой конференции по поисковой оптимизации в Украине "Поисковая оптимизация и продвижение сайтов в сети Интернет".

"Можно сказать, что в самое ближайшее время, точно также как рекламодателям доступны платежи в российском эквиваленте, Webmoney, точно так же они будут доступны в украинском", - заявил С.ПЕТРЕНКО.

По его словам, это произойдет в течение нескольких дней.

Эта услуга, по мнению С.ПЕТРЕНКО, будет удобна для представителей малого и среднего бизнеса, присутствующих в сети Интернет.