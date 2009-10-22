Порты начнут более активную перевалку зерна

Министерство транспорта и связи намерено нацелить порты на более активную перевалку зерна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом сказал первый заместитель министра транспорта и связи Украины, выполняющий обязанности министра Василий ШЕВЧЕНКО сегодня на совещании по вопросам координации действий железной дороги, морских портов и экспортеров при экспорте зерновых грузов.

Согласно сообщению, главным вопросом обсуждения стало планирование объемов переработки зерновых грузов по прямому варианту «вагон-судно» в морских торговых портах. В частности, речь шла о возможностях улучшения работы по такому механизму в отдельных портах и привлечению дополнительных грузопотоков.

По словам В.ШЕВЧЕНКО, для того, чтобы не было задержки грузопотоков, следует четко скоординировать взаимодействие грузовладельцев, портов и железной дороги. «Нужно отработать согласованность действий между всеми задействованными в перевозке сторонами. Именно это не даст разорвать цепочку транспортировки зерновых», - сказал он.

При этом, по словам В.ШЕВЧЕНКО, если один из портов перегружен, нужно привлекать незадействованные возможности другого. «Нужно изыскать неиспользованные резервы и подключать другие порты, которые оперативно будут осуществлять переработку зерна по прямому варианту «вагон-судно». У нас есть такая возможность – перенацелить порты на более активную перегрузку зерна», - сказал он.

Как подчеркнул он, транспортники должны обеспечить полноценный экспорт зерновых, для чего нужно скоординировать усилие всех сторон.

«Активизация работы с экспортом зерновых в портах, улучшение показателей отгрузки в выходные дни, урегулирование работы экспедиторов – вот те пути, которые приведут нас к росту объемов грузопотоков», - подытожил он.