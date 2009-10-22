В Черниговской обл. грузоперевозки снизились

Транспортные предприятия Черниговской области в январе-сентябре 2009 г. доставили заказчикам 1611,1 тыс. тонн грузов, что составляет 69,5% уровня января-сентября 2008 г.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.

Грузооборот за 9 месяцев т.г. выполнен в объеме 712,4 млн. т/км (89,3% от уровня января-сентября 2008 г.).

Предприятия автомобильного транспорта, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевезли 1356 тыс. тонн грузов (70% к уровню прошлого года), грузооборот выполнен в объеме 570 млн. т/км (87%). В то же время, нарастили объемы грузоперевозок и грузооборота транспортники пяти районов области.

Физические лица-предприниматели на собственном автотранспорте выполнили 71,4% общего объема грузоперевозок и 79,6% - грузооборота.

Речным транспортом в области осуществлялись перевозки грузов только в заграничном сообщении. Объем грузовых перевозок составил 66% уровня января-сентября 2008 г., грузооборот – 99,5%.