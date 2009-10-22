Абонентская база операторов сотовой связи в Украине выросла

По состоянию на конец сентября 2009 года, совокупная абонентская база операторов сотовой/мобильной связи в Украине, по сравнению с августом 2009 года, выросла на 70,4 тыс. пользователей, или на 0,13%, и составила более 55,53 млн. абонентов (активированных SIM-карт).

Об этом сообщается в рейтинге украинского офиса компании iKS-Consulting (Россия), который предоставлен УНИАН.

По данным рейтинга, уровень номинального проникновения сотовой связи от общей численности населения страны на конец сентября т.г. вырос на 0,2 п.п. и составил 120,7%.

Абонентская база операторов мобильной связи стандарта GSM по итогам сентября 2009 года составила более 54,16 абонентов или 97,53% от общей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины. На операторов сотовой/мобильной связи стандарта CDMA (оператор ITC – не имеет лицензии на оказание услуг мобильной связи) в сентябре 2009 года приходилось более 1,01 млн. абонентов, или 1,8% от общей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины. Остальные абоненты подключены к единственной в Украине сети в стандарте UMTS компании «Укртелеком».

По итогам сентября т.г. все операторы сотовой/мобильной связи, кроме компании «Киевстар», продемонстрировали положительную динамику роста абонентской базы по сравнению с августом 2009 года. Количество пользователей у лидера рынка в прошлом месяце снизилось почти на 19 тысяч.

В сентябре т.г. лидером и по числу новых подключений, и по темпам роста стал «Укртелеком» (ТМ Utel), абонентская база которого выросла почти на 21,4 тысяч абонентов или на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем. У объединенной компании под ТМ Beeline («Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком») абонбаза увеличилась почти на 21 тысячу клиентов. В сентябре «Астелит» продемонстрировал нехарактерно низкий для компании показатель прироста числа своих пользователей – всего 3 тысячи.

Кроме Utel высокие темпы роста наблюдались также у компаний «Интертелеком» – 5,21% и «Телесистемы Украины» (ТМ PEOPLEnet) – 5,18%.

Лидером в рейтинге абонентской базы по-прежнему является «Киевстар», у которого по итогам сентября 2009 года насчитывалось почти 22,3 млн. абонентов, или 40,1% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины. Более чем на 4,5 млн. абонентов уступает лидеру компания УМС, чье число абонентов на конец сентября составило почти 17,8 млн. или 32% от совокупной абонбазы. Третью позицию в рейтинге занимает компания «Астелит», число абонентов которой за прошлый месяц незначительно увеличилось – до 11,895 млн. (доля рынка - 21,4%). Список операторов стандарта CDMA возглавляет компания «Телесистемы Украины» (ТМ PEOPLEnet) – почти 368 тыс. абонентов, или 0,7% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины.

У «Укртелекома» количество абонентов по итогам сентября составило почти 350 тыс. чел.