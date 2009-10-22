НКРС обратится в Кабмин за разъяснениями

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) обратится в правительство за разъяснениями относительно проведения тендера на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G) в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности председателя НКРС Владимир ЗВЕРЕВ.

Он отметил, что Комиссия обратится за разъяснением в Кабинет министров Украины «относительно последующих действий по проведению тендера (открытого аукциона) на получение лицензий» на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии мобильной связи третьего поколения "Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ-2000 (UMTS)".

Как сообщал УНИАН, Президент Украины два дня назад своим указом №834/2009 от 20 октября 2009 года «Об остановке действия распоряжения Кабинета министров Украины от 16 сентября 2009 года №1119-р» остановил данное НКРС правительственное поручение о проведении тендера на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G).

Справка УНИАН, Кабинет министров Украины 16 октября 2009 года поручил НКРС провести тендер на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G)

Этот документ принят на основании выводов Межведомственной комиссии, и определяет порядок проведения конверсии полос радиочастот 1920-1935 Мгц, 1950-1980 Мгц, 2010-2015 Мгц, 2020-2025 Мгц, 2110-2125 Мгц, 2140-2170 Мгц) путем изменения частотных присвоений радиоэлектронных средств специальных пользователей, которые работают в отмеченных полосах, и их перевод за указанные полосы радиочастот. Кабмин также определил, что фактические затраты на проведение этой конверсии будут заключаться в переналадке действующих радиоэлектронных средств на другие диапазоны частот.

НКРС уже установила дату проведения первого тендера на диапазон радиочастот 25 МГц (торги с голоса) на конец ноября 2009 года. Начальная стоимость первой лицензии составляет 400 млн. грн. Еще предполагается выдать три лицензии (одна выдана ранее "Укртелекому"). Ранее заинтересованность в получении лицензий выразили компании УМС, Киевстар, УРС, ТСУ и ITC. В начале октября т.г. НКРС также направила письма-приглашения ведущим международным операторам принять участие в проведении тендера.