Управление «Еврокара» соответствует международным стандартам

Производитель автомобилей марок VW Group – ЗАО «Еврокар» (Ужгородский р-н, Закарпатская обл.) прошло продлевающий сертификационный аудит системы управления качеством согласно требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, а также первичный сертификационный аудит системы управления охраной труда согласно требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что аудит подтвердил успешное внедрение интегрированной системы управления предприятием в соответствии со стандартами ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007.

Сертификация по требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007 свидетельствует о том, что на заводе «Еврокар» успешно внедрена и действует система управления охраной труда.

Компания отмечает, что сертификация является частью реализации политики предприятия в области управления рисками в работе.

Также в сообщении отмечено, что соответствие ЗАО «Еврокар» самым высоким требованиям (стандарты Volkswagen Group, ISO 9001, OHSAS 18001) позволяют реализовывать принципы политики предприятия, направленные на исключительное внимание к качеству продукта, обеспечение высоких стандартов охраны здоровья и безопасности труда, а также открытый подход и заботу о клиентах и общественности.

Справка УНИАН. ЗАО «Еврокар» впервые прошел сертификационный аудит в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2000 в 2003 году. Ежегодно предприятие подтверждает действие сертификата о применении системы управления качеством в области импорта и монтажа легковых автомобилей. Аудит проводится пражским представительством компании TUV Nord CERT GmbH (Германия), которое также подтверждает действие сертификатов предприятий SkodaAUTO a.s. и завода Volkswagen в Калуге (Россия). Ежегодная процедура подтверждения сертификата от TUV Nord CERT GmbH включает аудит на соответствие выполнения требований к системе управления качеством на заводе «Еврокар», а также анализ эффективности деятельности предприятия.

ЗАО «Еврокар» является официальным производителем автомобилей торговых марок VW Group в Украине и входит в Группу компаний «Атолл Холдинг». Технический пуск предприятия состоялся 19 декабря 2001 года.