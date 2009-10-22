«Атлант-М» завершил 9 месяцев с убытком 2,3 млн. грн.

ООО “Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" (Киев) завершило январь-сентябрь с чистым убытком 2,281 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года чистая прибыль составляла 5,834 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре «Атлант-М» сократил чистый доход на 3,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 9,041 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 3,5% – до 10,849 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2008 год «Атлант-М» завершил с чистым убытком 12,34 млн. грн., что на 49,5% больше, чем за 2007 год.

Справка УНИАН. ООО «Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» является структурным подразделением холдинга «Атлант-М» в Украине и не входит в портфель автомобильного бизнеса. Деятельность компании направлена на реализацию инвестиционных проектов по покупке и строительству автомобильных центров и не связана с продажей, гарантийным и сервисным обслуживанием автомобилей.

Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» – одна из самых крупных автомобильных компаний в СНГ, специализирующаяся на продаже, гарантийном и сервисном обслуживании автомобилей различных марок, а также на продаже запасных частей. Создан в 1991 году.

Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» является официальным дилером Volkswagen, Audi, Mazda, Opel, Saab, Chevrolet, Hummer, Ford, Cadillac, Skoda, Toyota, Citroen, Kia, Great Wall, BAW, BYD Auto, Brilliance Auto, JinBei, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, МАЗ, МТЗ, имеет собственный институт подготовки кадров, является крупным инвестором, спонсором и меценатом.