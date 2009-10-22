Убыток Львовского локомотиворемонтного составил 1,1 млн. грн.

ОАО "Львовский локомотиворемонтный завод" (г. Львов) январь-сентябрь завершило с чистым убытком 1,128 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года чистая прибыль составляла 5,795 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре завод сократил чистый доход на 41,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 74,104 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 41,9% - до 88,758 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Львовский локомотиворемонтный завод увеличил чистую прибыль на 42,4%, по сравнению с 2007 годом, до 6,613 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Львовский локомотиворемонтный завод" (г. Львов) специализируется на ремонте электровозов постоянного тока ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11 и электровозов переменного тока ВЛ60, ВЛ80.

100% акций ОАО "Львовский локомотиворемонтный завод" принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи Украины.