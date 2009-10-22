Китайцы заинтересовались модернизацией вокзала «Дарница»

Китайская компания «China Machine-Building International Corporation» заинтересована в реализации транспортных проектов в Украине – в организации движения пассажирских поездов со скоростью 160 км/час по направлению Полтава-Красноград-Лозовая-Донецк и строительстве пассажирского вокзального комплекса на станции «Дарница». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранссвязи.

Согласно сообщению, об этом шла речь 22 октября в министерстве в ходе рабочей встречи первого заместителя министра транспорта и связи Украины , и.о. министра Василия ШЕВЧЕНКО с китайской делегацией, в которую входили представители посольства КНР, генеральный директор компании «China Machine-Building International Corporation Цзи ХУНЦЗЮНЬ и пр.

Согласно сообщению, В.ШЕВЧЕНКО отметил, что Минтранс готов рассматривать предложения относительно сотрудничества. Как отметил он, в отрасли транспорта и связи Украины есть свыше 200 инвестиционных проектов, к реализации которых привлекают инвесторов. В частности, по мнению первого заместителя, интересным для реализации «China Machine-Building International Corporation» могут стать строительство метро, транспортного сообщения между Киевом и Борисполем.

В завершение встречи китайская сторона получила презентационные материалы относительно инвестиционных проектов транспортной отрасли Украины.