ВР ратифицировала протокол об ответственности за опасные отходы

Верховная Рада Украины ратифицировала Протокол об ответственности и компенсации за вред, причиненный в результате трансграничной перевозки опасных отходов и их удаления.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего Закона проголосовали 379 народных депутатов из 440 зарегистрированных в сессионном зале.

Цель принятия законопроекта заключается в создании всеобъемлющего режима материальной ответственности и надлежащей и оперативной компенсации за ущерб, вызванный в результате трансграничной перевозки и удаления опасных отходов и других отходов, включая их незаконное перемещение. Закон должен стать неотъемлемым приложением к Базельской конвенции, к которой Украина присоединилась 1 июля в 1999 г. и которая с тех пор является правовым актом национального законодательства Украины. Мероприятия, которые будут вводиться в Украине во исполнение требований Базельской конвенции о контроле за трансграничными перевозками опасных отходов и их удалением, будут основываться на положениях Кодекса Украины об административных правонарушениях, Уголовного кодекса Украины, законов Украины: «Об охране окружающей природной среды» «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера», «О защите растений», «Об отходах», «Об охране атмосферного воздуха», «Об объектах повышенной опасности», «Об охране земель», «О государственном контроле за использованием и охраной земель», «О лицензировании определенных видов деятельности», «О перевозке опасных грузов» и их подзаконных актов, а также целого ряда нормативно-правовых актов министерств и ведомств.

Основой для определения стороны, которая должна нести расходы на возмещение ущерба должен быть международно-правовой принцип, -«загрязнитель платит», который действует независимо от того, является ли данное государство Стороной Протокола об ответственности и компенсации к Базельской конвенции, или нет.

Возмещение ущерба, нанесенного конкретным государствам, решается на основании действующего международного права. Принятие Протокола позволяет ускорить определение и обеспечить адекватную компенсацию ущерба именно благодаря использованию процедур этого Протокола.