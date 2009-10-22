Кабмин создал архив Госслужбы спецсвязи

Кабинет министров Украины распорядился создать отраслевой государственный архив Государственной службы специальной связи и защиты информации в рамках предельной численности работников Администрации указанной службы для постоянного хранения документов и материалов, которые создаются в процессе служебной деятельности Госспецсвязью.

Соответствующее распоряжение (от 21 октября т.г. №1254-р) опубликовано на сайте правительства.

Госкомархиву и Госспецсвязи поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить Положения об архиве.

Госспецсвязи поручено обеспечить созданный архив помещениями, технологическим оборудованием, материальными и финансовыми ресурсами и принять меры для кадровой комплектации архива в рамках расходов, предусмотренных для Госспецсвязи в Госбюджете Украины на 2009 год.