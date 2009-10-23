МСЭ утвердил стандарт универсального зарядного устройства
Для всех мобильных телефонов
Международный союз электросвязи (МСЭ) утвердил стандарт универсального энергосберегающего зарядного устройства для мобильных телефонов. Теперь не придется покупать зарядные устройства для всех телефонов в семье или менять их при покупке новых аппаратов, отмечается в релизе ООН, сообщает k2kapital.
Предполагается, что такое универсальное решение позволит значительно сократить отходы и выбросы парниковых газов. Генеральный секретарь МСЭ Хамадун Туре выразил уверенность в том, что информационно-коммуникационные технологии должны стать важнейшим элементом будущего Копенгагенского соглашения по изменению климата.
Это зарядное устройство будет выгодно всем пользователям мобильных телефонов, поскольку позволит использовать одно и то же зарядное устройство для всех будущих телефонных трубок независимо от их производителя и модели, что позволит резко сократить количество производимых, поставляемых, а впоследствии выбрасываемых зарядных устройств по мере появления новых моделей. Новый стандарт будет означать, что пользователи во всем мире смогут заряжать свои мобильные телефоны в любом месте и от любого зарядного устройства, да при этом еще экономить энергию во время зарядки, сообщает организация.
Кроме того, как ожидается, новая стандартная зарядка приведет к уменьшению потребления энергии, ликвидации 51 тыс. тонн ставших ненужными зарядных устройств и уменьшению выбросов парниковых газов.