МСЭ утвердил стандарт универсального зарядного устройства

Международный союз электросвязи (МСЭ) утвердил стандарт универсального энергосберегающего зарядного устройства для мобильных телефонов. Теперь не придется покупать зарядные устройства для всех телефонов в семье или менять их при покупке новых аппаратов, отмечается в релизе ООН, сообщает k2kapital.

Предполагается, что такое универсальное решение позволит значительно сократить отходы и выбросы парниковых газов. Генеральный секретарь МСЭ Хамадун Туре выразил уверенность в том, что информационно-коммуникационные технологии должны стать важнейшим элементом будущего Копенгагенского соглашения по изменению климата.

Это зарядное устройство будет выгодно всем пользователям мобильных телефонов, поскольку позволит использовать одно и то же зарядное устройство для всех будущих телефонных трубок независимо от их производителя и модели, что позволит резко сократить количество производимых, поставляемых, а впоследствии выбрасываемых зарядных устройств по мере появления новых моделей. Новый стандарт будет означать, что пользователи во всем мире смогут заряжать свои мобильные телефоны в любом месте и от любого зарядного устройства, да при этом еще экономить энергию во время зарядки, сообщает организация.

Кроме того, как ожидается, новая стандартная зарядка приведет к уменьшению потребления энергии, ликвидации 51 тыс. тонн ставших ненужными зарядных устройств и уменьшению выбросов парниковых газов.