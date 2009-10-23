Германия и Великобритания обсудят кредитные гарантии Opel

Британские и немецкие правительственные чиновники встретятся сегодня, чтобы рассмотреть окончательные условия гарантий предоставления займов, необходимых для финансирования продажи европейского подразделения General Motors - компании Opel - консорциуму Magna International Inc и ОАО "Сбербанк России", сообщает k2kapital со ссылкой на Financial Times.

Германия, как ожидается, подтвердит намерение гарантировать кредитную линию в 4,5 млрд. евро ($6,8 млрд.), сообщает газета. Она будет просить другие европейские страны взять на себя часть гарантий, сказал FT.