Переход на зимнее время не повлияет на график движения поездов

11:23, 23 октября 2009
Транспорт/Связь
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Время отправления и прибытия не будет меняться

Переход на зимнее время не повлияет на график движения поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Юго-Западной железной дороги.

Согласно сообщению, с 24 на 25 октября 2009 года в связи с переходом Украины на зимнее время графики движения поездов, время отправления и прибытия, не будет изменяться.

В частности, пассажирские, пригородные и грузовые поезда, которые будут находиться в движении на момент перевода стрелок часов, будут пропускаться по диспетчерскому расписанию с сохранением всех остановок. Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров быть внимательными: поезда будут прибывать по графику, а не по старому летнему времени.

 

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