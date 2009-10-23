ЕК отметила эффективность работы «Укрзализныци»

Еврокомиссия отметила эффективность работы железнодорожных администраций Украины, Литвы и Беларуси, которые осуществили успешную реализацию проекта комбинированных перевозок, который соединил Черное и Балтийское моря.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

По информации ведомства, во время транспортного форума железнодорожных администраций стран Европы и Азии, проходившего под патронатом комиссии Евросоюза по транспорту, почетную награду от имени «Укрзализныци» получил генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Михаил КОСТЮК в Вильнюсе (Литва).

На мероприятии широко обсуждались вопросы развития железнодорожных перевозок между Азией и Европой. Участники форума обменялись видением развития транспортной сети, обсудили проблемы, существующие на евразийском пространстве, последствия финансового кризиса для железнодорожной отрасли, а также меры, которые целесообразно в связи с этим принять.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта “Викинг” стартовал в статусе международного транспортного интермодального проекта 6 февраля 2003 года. Маршрут “Викинг”, который проходит через Украину, Беларусь и Литву, соединил черноморские контейнерные порты (Одесский, Ильичевский) с портом Клайпеда (Литовская Республика). Поезд соединил цепь морских контейнерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей. Поезд следует по маршруту Ильичевск-Киев-Клайпеда и в обратном направлении. Общая протяжность маршрута – 1733 км. За год поезд перевозит около 400 тыс. TEU.